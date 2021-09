Gera Rangelei um Impfausweis endet im Krankenhaus

Im Impfzentrum in den Gera-Arcaden ist es am Samstagnachmittag zu einer heftigen Rangelei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Mann vorbeigekommen und gab an, sich impfen lassen zu wollen. Nachdem der Arzt ihm die Bestätigung in den Impfpass geklebt und ihn aufgeklärt hatte, überlegte es sich der 44-Jährige aber anders.