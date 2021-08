Jagd als Lebenseinstellung Wie junge Menschen die achtmonatige Jäger-Ausbildung beginnen

Mit Jagdhorn-Musik und Hundebellen werden sie am Waldrand in der Nähe von Weida begrüßt - die 13 Anwärter auf den Jagdschein. Die Ausbildung dazu dauert acht Monate und wird von der Jägerschaft Gera e.V. abgenommen.

Anderthalb Stunden: So lange in etwa dauert das Gespräch, das jeder Bewerber bei Thomas Widling zu Hause auf der Gartenbank führen muss. "Ich will alles über die Beweggründe erfahren, warum jemand die Jagdausbildung machen will. Wenn es nur darum geht, legal an Schusswaffen zu kommen, dann ist der Bewerber bei uns selbstverständlich raus!"