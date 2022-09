Nach Überfällen auf Fußball-Fans in Thüringen muss sich ein weiteres Mitglied der rechtsextremen Fan-Gruppierung "Jungsturm" vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den 23-Jährigen hat am Mittwochmittag vor dem Landgericht Gera begonnen. Der Angeklagte soll im Dezember 2018 am Bahnhof Saalfeld gemeinsam mit anderen gewalttätigen Fußballfans aus dem Fanspektrum des FC Rot-Weiß Erfurt Fans des FC Carl Zeiss Jena angegriffen haben.