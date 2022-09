Nach Überfällen auf Fußball-Fans in Thüringen muss sich ein weiteres Mitglied der rechtsextremen Fan-Gruppierung "Jungsturm" vor Gericht verantworten.

Der Prozess gegen den 23-Jährigen hat am Mittwochmittag vor dem Landgericht Gera begonnen. Der Angeklagte soll im Dezember 2018 am Bahnhof Saalfeld gemeinsam mit anderen gewalttätigen Fußballfans aus dem Fanspektrum des FC Rot-Weiß Erfurt Fans des FC Carl Zeiss Jena angegriffen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem zur Tatzeit 19-Jährigen gefährliche Körperverletzung und gemeinschaftlichen Raub vor. Am Landgericht Gera sind bereits mehrere Personen aus der Gruppe nach Überfällen an den Bahnhöfen in Saalfeld und Gotha verurteilt worden. Mitte Oktober soll ein weiterer Prozess gegen mehrere Angeklagte beginnen, die dem "Jungsturm" zugerechnet werden.