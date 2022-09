In einem weiteren Prozess um einen Überfall auf Fußballfans in Saalfeld ist der 23-jährige Angeklagte zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Davon seien drei Monate aufgrund der Dauer bis zum Prozessbeginn bereits vergolten, sagte der Vorsitzende Richter Harald Tscherner am Landgericht Gera.