Die Arbeitsgruppe kam in Abstimmung mit GVB und Stadtverwaltung zu dem Ergebnis, dass 38 Meter lange Straßenbahnen am sinnvollsten sind - obwohl damit fast fünf Millionen Euro zusätzliche Kosten durch den notwendigen Umbau der Straßenbahn-Werkstatt entstehen. Die ist nämlich zu kurz. Mit dem Stadtratsbeschluss kann der GVB nun sechs Straßenbahnen von 38 Metern Länge kaufen, mit der Option, drei weitere nachzubestellen.

Nach MDR-Informationen geht es um insgesamt 37 Millionen Euro, die dann auf alle Thüringer Städte mit Straßenbahnen verteilt würden. Gera bekäme bestenfalls etwa 19 Millionen Euro. "Da sind noch viele Wenns und Abers. Aber wir waren noch nie so nah dran an neuen Bahnen wie jetzt, ich bin optimistisch", sagt Rühle - der von sich selbst sagt, dass er nicht unbedingt zu Euphorie neigt.

Mit der Ausschreibung muss der GVB bis zur Fördermittelzusage warten, bestenfalls kommt die spätestens Ende Juni. Dann könnte der Verkehrsbetrieb die Ausschreibung noch in diesem Jahr starten, wenn alle Anträge ausgefüllt sind. "Das ist noch nicht in Sack und Tüten, diese Art der EU-Förderung ist neu für uns, da sind viele Auflagen zu erfüllen und Nachweise zu bringen", sagt Rühle. Wie viel Kohlendioxid wird gespart, wie hoch ist die Effizienzsteigerung, wie viele Fahrgäste können befördert werden - all solche Fragen müssen detailliert beantwortet werden.

Allein Stadler habe 600 Vorbestellungen, weil derzeit viele Städte im großen Maße investierten, so der GVB-Chef. Rühle rechnet mit 360.000 Euro zusätzlich für kleine und größere Reparaturen in jedem Jahr, das die betagten Tatra-Damen über Geras Gleise schnaufen. Kann die Ausschreibung in diesem Jahr nicht starten, müsste der GVB außerdem 1,4 Millionen Euro in eine gesetzlich vorgeschriebene Hauptuntersuchung für vier Tatra-Bahnen stecken - Geld, das der Betrieb eigentlich nicht hat.