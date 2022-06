Im Strandbad Gera-Aga ist am Dienstagnachmittag ein zehn Jahre alter Junge ertrunken. Nach Angaben der Polizei hatten ihn die Eltern gegen 15 Uhr zuletzt im Wasser gesehen. Feuerwehr, Polizei und andere Helfer suchten sowohl an Land als auch im Wasser nach dem vermissten Kind. Auch ein Polizeihund kam zum Einsatz sowie Drohnen mit Wärmebildkameras. Am Abend kurz nach 20 Uhr fanden aus Erfurt angeforderte Polizeitaucher den Jungen leblos im Wasser. Ein Kriseninterventionsteam kümmert sich um die Angehörigen des toten Kindes. Die Krimnalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Badeunfalls aufgenommen.