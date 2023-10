Vor 15 Jahren waren es Mike Wolf und seine Frau Mandy aus Gera, die Sabaki gründeten. Inzwischen gibt es ein Dutzend aktive Mitstreiter im Verein und ein ganzes Netzwerk von Unterstützern. Sie alle haben ein Anliegen: Mädchen und Jungen sollen frühzeitig lernen, wie sie mit Situationen umgehen können, in denen Erwachsene unheimlich oder gar gefährlich auf sie wirken.

Sabaki ist ein Wort aus dem Japanischen. Und es bedeutet "ausweichen". Aber Mike Wolf übersetzt es auch noch etwas anders: Man kann sich wehren. Ohne zu kämpfen. Und genau das sollen die Kinder verstehen. Denn wenn sie mit einem größeren Erwachsenen kämpfen würden, dann hätten sie kaum eine Chance. Das vermittelt Mike Wolf mit einem ganzen Team ehrenamtlicher Sicherheitstrainer nun schon 15 Jahre lang bei Kursen in Vorschulgruppen an Kindergärten und an Grundschulen.

Dort wird den Kindern ein Verhaltensmuster für bedrohliche Situationen vorgestellt. In Rollenspielen schlüpfen dabei die Trainer zum Beispiel in die Rolle eines Fremden, der die Kinder auf der Straße anspricht. Die Kinder sollen so lernen, auf sich aufmerksam zu machen, etwa durch lautes "Hilfe" rufen.

Sieben Tipps gibt der Sabaki-Igel den Kindern bei bedrohlichen Situationen:

Ruhe bewahren.

Abstand nehmen.

quatschen lassen.

Aufmerksamkeit wecken.

Hilfe rufen.

wehren, ohne zu kämpfen.

petzen gehen!

Das Sabaki-Verhaltensmuster für bedrohliche Situationen. Bildrechte: Marian Riedel

"Das ist wichtig", sagt Mike Wolf. Damit möglichst kein Fall unbekannt bleibt, in dem ein Kind in Gefahr gekommen ist. Das Verhaltensmuster ist auf einer kleinen roten Karte aufgedruckt, die jetzt in einer Hülle ganz hinten in einem Büchlein steckt. Sein Titel: "Kleiner Igel, komm ganz nah". Den Text dafür hat in Versform Carolin Adler geschrieben, die zu den Zeilen auch noch Illustrationen gezeichnet hat.

Kleiner Igel komm ganz nah.

'Zeig mal her, was machst du da?'

So kam ein fremder Mann

und sprach den Igel an.



Doch der Igel denkt nicht dran,

schaut den fremden Mann nicht an.

Dieser zeigt in Richtung Park,

doch der Igel bleibt ganz stark! Auszug aus dem Buch: "Kleiner Igel komm, ganz nah"

Wie sich der kluge Igel wehrt, ohne zu kämpfen. Blick in das Buch "Kleiner Igel, komm ganz nah". Bildrechte: Marian Riedel

Kleiner, kluger Igel wird Filmheld

Carolin Adler aus Gera ist selbst Mama, ihre inzwischen zehnjährige Tochter ist gewissermaßen ihre Qualitätsmanagerin - denn das Mädchen ist immer die erste Leserin, wenn ihre Mama ein Kinderbuch gestaltet. Zehn Kinderbücher hatte die ausgebildete Ergotherapeutin und Praxisinhaberin mittlerweile beim Verlag Wissensglück herausgebracht. Nun also Nummer 11, für Kinder ab vier Jahren, aber eben auch für alle Größeren. Es ist erstmals ein Titel, der mit Fördergeld entstand.

1.500 Buchexemplare als Erstauflage hat der Landespräventionsrat Thüringen, der von Landesregierung und den Thüringer Kommunen gebildet wird, ermöglicht. Die Bücher können Kindergärten, Vereine und Schulen vom Sabaki e.V. bekommen. Doch die Buchgeschichte soll noch bekannter werden - deshalb ist der Igel nun zum Filmhelden geworden.

Mediengestalter Christian Wohlfarth hat es übernommen, Carolin Adlers Illustrationen für ein Video zu animieren. Der Geraer, der hauptberuflich bei der Centaurifilm GmbH tätig ist, arbeitet als Kameramann und Cutter vor allem für das MDR THÜRINGEN JOURNAL. Zu seinem Freizeitprojekt mit dem kleinen Igel sagt er: "Das ist das Gute an so einem Film, dass man die Geschichte halt noch besser verbreiten kann, dass sie auch junge Menschen erreicht. Kinder können es sich angucken und manches besser verstehen.“

Mike Wolf von Sabaki ergänzt, Kinder müssten einfach wissen, dass es böse Menschen gibt. "Und kranke Menschen, die gar nicht wissen, was sie da tun."

Carolin Adler, Mike Wolf und Christian Wohlfarth (von links) und bei der Film-Besprechung. Bildrechte: Marian Riedel

In diesem Sinne hat das Sabaki-Kinderschutzwerk in seinen 15 Vereinsjahren schon einiges geschafft. In Thüringen, aber auch weit über die Landesgrenzen hinaus. "Wir machen Mädchen und Jungen sicher für den Schulweg“, sagt Mike Wolf, der selbst als Sicherheitstrainer des Sabaki e.V. Kindern in spielerischen Situationen erlebbar macht, wie sie sich in unangenehmen Situationen zur Wehr setzen können. "Stand heute haben wir 32.000 Kinder geschult. Es hat mehr als 1.600 Kurse gegeben, bei fast 500 Präventionsprojekten an Schulen und in Kindergärten.“

Die Trainings sind nicht kostenlos zu haben. Je nach Größe der Gruppe und Wünschen fürs Training mache Sabaki einen Kostenvoranschlag, erklärt Wolf. Man könne dann auch bei Schulämtern Fördermöglichkeiten nachfragen. Die Nachfrage nach Kursen sei jedenfalls so hoch, dass der Verein durchaus noch ehrenamtliche Sicherheitstrainer in den Regionen suche.

Das Netzwerk der Unterstützer ist in den vergangenen Jahren schon viel dichter geworden. Inzwischen gibt es laut Wolf in allen deutschen Bundesländern Läden, Apotheken, Banken und Verkehrsbetriebe, die mit gut sichtbaren Aufklebern zeigen: Hier ist ein Safe-Point, ein Zufluchtsort für Kinder, die Schutz suchen. Diese Idee sei mittlerweile bis nach Wien "exportiert" worden. Für das in Safe-Points beschäftigte Personal hat Sabaki zur Hilfestellung eine "Handlungsampel", die auch vermittelt, wie ein Kinderschutz-Notfall per Notruf zu melden ist.

Das vom Präventionsrat Thüringen geförderte Buch. Bildrechte: Marian Riedel