Im Prozess um den Tod eines zweijährigen Mädchens im September 2020 hat der Angeklagte eingeräumt, das Kind seiner Lebensgefährtin geschüttelt zu haben. Es sei zuvor auf die Bettkante gefallen, habe erbrochen und keine Luft mehr bekommen. Er sei deshalb in Panik geraten.

Der 28-jährige Angeklagte muss sich wegen Totschlags vor dem vor dem Landgericht Gera verantworten. Laut Anklage soll der Mann das Kind so stark geschüttelt haben, dass es an einem sogenannten Schütteltrauma starb. Nach Angaben der Thüringer Kinderschutzambulanz können Rechtsmediziner ein Schütteltrauma anhand von mehreren Faktoren relativ eindeutig erkennen. Für den Prozess sind vier weitere Verhandlungstage angesetzt, in denen zwei weitere Gutachter gehört werden sollen.