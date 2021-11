Vor diesem Hintergrund hat sich gegen die Konferenz in Gera Protest formiert. In einem offenen Brief haben sich verschiedene Umweltverbände wie BUND, Fridays for Future, Scientists for Future und auch die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Thüringer Landtag, Laura Wahl, gegen die Konferenz positioniert. Sie sagt: "EIKE versucht mit gezielter Desinformation immer wieder, Zweifel an diesem Konsens zu streuen."