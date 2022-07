Die Krankenhäuser in Thüringen kämpfen mit Lieferausfällen bei einigen Arzneimitteln. Bereits jetzt sei der Ibuprofen-Fiebersaft aus, sagte der Chefarzt der Kinderklinik in Gera, Lutz Hempel. Der Saft wird nur in Indien produziert und bei Kindern als fiebersenkendes Medikament eingesetzt.