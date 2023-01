Museen hoffen auf zentralen Neubau

Franziska Pucher und Claudia Schönjahn suchen ein Bild aus dem Museumsdepot. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Otto-Dix-Haus sind Franziska Pucher und Claudia Schönjahn gerade ins Depot hinaufgestiegen. In einem kleinen Raum lagern die Gemälde, die keinen Platz in der Ausstellung finden. "Die Bilder lagern hier nicht optimal", sagt Franziska Pucher. "Schnell können bei den Rahmen Stuckteile abplatzen." Was in den Ausstellungen gezeigt wird, müssen die Mitarbeiterinnen über die Treppe nach unten tragen. Der Wirtschaftsaufzug ist zu klein für die Bilder. Das Treppenhaus ist eng, überall gibt es Stufen und auch die Türen sind nicht für große Kunst gemacht.

Das Otto-Dix-Haus ist nicht barrierefrei. Rollstuhlfahrer haben keine Chance. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nicht nur das Hinterland, auch die Ausstellungsbereiche sind nicht barrierefrei. Deshalb wünschen sich die Mitarbeiterinnen mit dem neuen Museumskonzept, dass alle drei Kunstmuseen in Gera in einem Neubau zusammengelegt werden. Damit könnte Personal und Energie gespart werden, außerdem die teure Klimatechnik für die Kunst, die nur einmal angeschafft werden müsste. Für Claudia Schönjahn sind die drei Museen aber auch so nicht mehr zeitgemäß. "Die Museumslandschaft hat sich gewandelt", sagt sie. "Die Besucher wollen etwas erleben, vielleicht noch einen Kaffee trinken oder im Museumsshop etwas kaufen."

Kultur- und Kongresszentrum braucht Nutzungskonzept

Das Kultur- und Kongresszentrum ist 40 Jahre alt und muss dringend saniert werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch die Mitarbeiter im KuK sorgen sich um die Technik. Das meiste hier ist noch aus den 1980er Jahren, als das Kultur- und Kongresszentrum eröffnet wurde. Damals hochmodern, ist das Zentrum inzwischen in die Jahre gekommen. Momentan wird das Gebäude über ein Provisorium mit Strom versorgt – die Folge eines Brandes im letzten Jahr.

Ein neues Konzept für das KuK soll klären, wie die vielen Räume des Komplexes in Zukunft genutzt werden. Bevor die Stadt viele Millionen Euro in die Sanierung steckt, muss das Konzept vom Stadtrat verabschiedet werden. Woher das Geld für die Generalkur kommen soll, ist aber noch unklar.

Eckerle erwartet schwierige Finanzierung

Felix Eckerle hat in den drei Wochen seit seinem Amtsantritt Termin auf Termin absolviert und neben seinen neuen Mitarbeitern auch viele andere Bereiche der Stadtverwaltung kennengelernt. Langsam fasst er Fuß in der neuen Aufgabe. Doch viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt nicht. Am 25. Januar will der Stadtrat über den Haushalt des Jahres abstimmen. Dann muss Felix Eckerle den Rotstift ansetzen. Rund 350.000 Euro weniger als im Vorjahr will die Stadt für Kultur ausgeben. Gera muss sparen. Wo genau gekürzt wird, bleibt noch im Dunkeln. Nachfragen waren laut Pressestelle heute unerwünscht.