Der Arbeitsrechtsstreit zwischen der gekündigten Leiterin des Kulturamtes und der Stadt Gera geht in die nächste Runde. Beide Parteien konnten sich am Freitag vor dem Arbeitsgericht Gera nicht verständigen.

Zu Beginn der Verhandlung übergab Justitiar René Schrödel eine ordentliche Kündigung zum 30. Juni 2022. Bereits am 18. März war Claudia Tittel fristlos gekündigt worden. Die Querelen zwischen ihr und der Stadt gehen auf einen anonymen Brief zurück, in der ihr Missbrauch ihrer Rechte vorgeworfen wurde.