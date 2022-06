Die Stadt Gera und die entlassene Kulturamtsleiterin Claudia Tittel haben sich geeinigt. Nach Informationen der Ostthüringer Zeitung (OTZ) nahm die Stadtverwaltung die Kündigung der Amtschefin zurück (€) . Demnach wurden die Untreue- und Korruptionsvorwürfe gegen Tittel in einem langen Gespräch ausgeräumt.

Der Oberbürgermeister habe sich verpflichtet, anderslautende Äußerungen richtig zu stellen und die falschen Behauptungen zurückzunehmen, so Tittel gegenüber der OTZ. Die Amtsleiterin habe nun ihrerseits gekündigt, weil das Vertrauensverhältnis zum Oberbürgermeister zerrüttet sei.

Die Querelen zwischen Tittel und der Stadt gehen auf einen anonymen Brief zurück, in der ihr Missbrauch ihrer Rechte vorgeworfen wurde. Daraufhin war sie im Februar fristlos gekündigt worden. Tittel hatte dagegen vor dem Arbeitsgericht geklagt. Vor Gericht brachte die Stadt als Kündigungsgrund an, die damalige Amtschefin habe durch die Absage einer Veranstaltung finanziellen Schaden angerichtet.