Die Jusos in Thüringen werden erstmals von einer Doppelspitze angeführt. Die Nachwuchsorganisation der SPD wählte in Gera Melissa Butt und Maximilian Schröter mit über 90 Prozent der Stimmen zu ihren neuen Landesvorsitzenden. Butt und Schröter lösen Oleg Shevchenko an der Spitze der Thüringer Jusos ab. Shevchenko leitete vier Jahre den Verband. Er gab das Amt freiwillig ab: "Bei einem Jugendverband gehört Wechsel an der Spitze dazu", sagte der 26-Jährige nach zwei Amtszeiten.