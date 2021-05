Tiere Junge Löwen im Zoo: So haben sich die Geschwister in Gera eingelebt

Hauptinhalt

Genau einen Monat sind die drei Geschwister Malo, Sari und ihr Bruder Mufassa jetzt im Waldzoo in Gera zu Hause. Tierpflegerin Lisa Müller hat die drei von Anfang an in ihr Herz geschlossen. Auch die Geraer freuen sich. In den ersten Wochen kamen viele Besucher, um die Neubürger zu begrüßen.