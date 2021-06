Ein Arbeitstreffen in der Geschichtswerkstatt. Hier mitten in Lusan stellt Irina Schultheiß die neue Ausstellung "Zeitenwende in Gera-Lusan" vor. Ein Projekt, das von Auszubildenden der TAG Wohnen und Schülern der Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung gemeinsam umgesetzt wurde. Die Fotografenklasse hatte sich im Herbst auf den Weg gemacht und in ganz Lusan fotografiert – nach historischen Motiven.

Mit der Wende begann in Lusan auch der Wegzug. Viele kehrten dem Stadtteil den Rücken, bauten auf der grünen Wiese oder zogen aus dem uniformierten Beton in gut sanierte Altbau-Wohnungen in anderen Stadtteilen. Das hatte auch Folgen für die Infrastruktur. Von ehemals elf Schulen sind jetzt nur noch vier in Betrieb. Auch der Einzelhandel wechselte an wenige zentrale Orte im Wohngebiet. Viele der kleinen Läden stehen seitdem leer oder erhielten neue Nutzungen wie die Geschichtswerkstatt oder das Jugendzentrum "Jumpers". Auch kleine Kneipen und Restaurants verschwanden, manche konnten sich auch unter neuen Bedingungen behaupten.