Das Unternehmen vermietet bundesweit Wohnungen. So auch in Lusan, dem größten Stadtteil von Gera. Der besteht nun seit 50 Jahren – und manche Mieter wohnen von Anfang an hier. Was sie so brauchen, das finden sie meist gleich um die Ecke. Und zusätzlich gibt es nun noch BeHome, das Assistenzsystem, zu dem das spezielle Tablet gehört. Was es kann, das erklärt Romina Jentsch im soeben eröffneten Schauraum im TAG-Kundenzentrum.