Bei einem Polizeieinsatz in Ostthüringen ist am Donnerstag ein Mann gestorben. Wie die Landespolizeidirektion Gera mitteilte, kollabierte der 34-Jährige während des Einsatzes am Morgen und verstarb trotz sofortiger Hilfe. Auch ein Rettungsteam habe nicht mehr helfen können. Über die genauen Umstände machte die Polizei noch keine Angaben.