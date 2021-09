Gera-Röpsen 60 Beteiligte an Massenschlägerei bei 900-Jahr-Feier

In 900 Jahren kann sich so einiges aufstauen. Beim Dorf-Jubiläum in Gera-Röpsen gab es am Samstagabend eine Massenschlägerei. Die Polizei konnte später nur wenige Tatbeteiligte ermitteln, da viele der Zeugen schwiegen.