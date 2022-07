Nach einem brutalen Messerangriff in Gera steht einer der drei Angeklagten seit Dienstag erneut vor Gericht. Der damals 15-Jährige soll nach Angaben des Landgerichts Gera im Februar 2020 zwei Männer mit einem Cuttermesser im Gesicht verletzt und deren Tod billigend in Kauf genommen haben. Er war dafür im Juli 2020 zu fünf Jahren Jugendstrafe wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit schwerer und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Dagegen ging er in Revision.