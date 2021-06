Zu den Gerichtsakten gehören auch drei Ordner mit knapp 1.800 Seiten von Chatverläufen. Am ersten Verhandlungstag hat das Gericht auch einige der sichergestellten Videodateien gesichtet. Ein Forensiker der Kriminalpolizei sagte im Zeugenstand aus, die Vielzahl der Bilder und Videos habe ihn selbst an seine Belastungsgrenze gebracht.

Beide Angeklagte sitzen derzeit in Untersuchungshaft. In dem Prozess sind bis September noch sieben weitere Verhandlungstage anberaumt. Der Vorsitzende Richter wies daraufhin, dass im Falle der Verurteilung des Angeklagten auch eine Sicherungsverwahrung in Betracht kommen könnte.