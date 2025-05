Im sogenannten Raserprozess am Landgericht Gera hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den 25-jährigen Angeklagten gefordert. Es sei erwiesen, dass der Angeklagte vorsätzlich gehandelt und den "Tod eines Zufallsopfers" billigend in Kauf genommen habe, als er sich mit einem Arbeitskollegen ein illegales Autorennen lieferte, so die Staatanwaltschaft am Montag in ihrem Plädoyer-