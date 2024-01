Das MAK ist nur eins von fünf Museen in Gera und bekannt für seine kunstgewerbliche Sammlung aus der Zeit der Moderne. Außerdem steht das Geburtshaus von Otto Dix in der Stadt, die sich mit seinem Namen schmückt und tatsächlich über eine der größten Dauerausstellungen mit Werken des bedeutenden expressionistischen Künstlers verfügt. Doch 2023 standen Besucherinnen und Besucher aus Spargründen hier wie dort nicht selten vor verschlossenen Türen.

Insgesamt zehn Wochen musste jede städtische Kultureinrichtung im vergangenen Jahr in Gera zusätzlich zu regulären Schließzeiten dicht machen. Die Öffnungszeiten wurden eingeschränkt auf 11 bis 17 Uhr. In den Museen kam es vor allem vor Ausstellungswechseln zu längeren Auszeiten. "Die Wunschvorstellung war es sicherlich nicht", kommentiert Sandra Raatz von der Fraktion Bürgerschaft für Gera, die auch Vorsitzende des Kulturausschusses ist. Aber jeder Bereich habe sparen müssen und Kultur sei nun mal eine freiwillige Aufgabe: "Wir wollten kein Museum komplett schließen. Wir wollten nur den Umfang der Leistung reduzieren, wenn überhaupt. Und wenn, dann auch temporär. Es war in der Abwägung aller Dinge – zumindest für den Ausschuss, auch für die Verwaltung – am moderatesten."

Das sieht der Vorsitzende des Thüringer Museumsverbandes, Roland Krischke, ganz anders. Museen seien "primäre Bildungseinrichtungen" und es käme ja auch niemand auf die Idee, "Schulen zuzumachen und zu sagen: 'Och ja, es ist gerade ein bisschen knapp, wir machen jetzt zwei Wochen weniger Unterricht.'" Außerdem seien Museen als Raum für Begegnung und Inklusion unverzichtbar. So wirkten sie aktiv in die Stadtgesellschaft hinein: "Es kommen die unterschiedlichsten Gruppen, Menschen von zwei bis 102 Jahren, es kommen sozial Schwache, es werden aber auch ganz konkret Demenzkranke oder psychisch Kranke angesprochen." Umso wichtiger sei es, dass Museen zuverlässig geöffnet blieben. Noch habe man eine solche Maßnahme wie in Gera in anderen Städten nicht gesehen, betont Krischke. Ergriffen werden konnte sie überhaupt nur, weil Gera für die Aufsicht und den Service in den Museen eine externe Firma beauftragt hat.