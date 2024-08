Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ermittlung Kirche bedroht: Hausdurchsuchung bei Geraer Rechtsextremisten Christian Klar

Hauptinhalt

09. August 2024, 13:49 Uhr

Am Freitagmorgen hat die Polizei in Gera-Leumnitz das Wohnhaus des vorbestraften Rechtsextremisten Christian Klar durchsucht. Dabei geht es offenbar um ein Video, in dem Klar die Kirchgemeinde Gera bedroht hatte.