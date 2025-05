Demnig rief das Erinnerungsprojekt Anfang der Neunzigerjahre ins Leben. Die "Stolpersteine" - Messingplatten in einem Betonblock - werden vor Wohnhäusern angebracht, in denen Opfer des Nationalsozialismus zuletzt freiwillig lebten. Laut Demnig erinnern sie an verfolgte und ermordete Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen. Bis heute wurden mehr als 100.000 dieser Stolpersteine in vielen Ländern verlegt - etwa in Polen, Frankreich, Ungarn, Schweden, Russland und Italien.