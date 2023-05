Die Stadt Gera kann für den Kauf neuer Straßenbahnen Fördermittel beantragen. Möglich macht das eine neue Fördermittelrichtlinie, die der Stadtrat am Mittwoch beschlossen hat.

Die alte hatte in wesentlichen Punkten den Richtlinien des Landes Thüringen widersprochen und machte die Beschaffung damit unmöglich, wie der Grünen-Politiker und Aufsichtsratsvorsitzende der Geraer Verkehrsbetriebe (GVB) Nils Fröhlich sagte. Die GVB hätten nach dieser Richtlinie gleichzeitig bei der Stadt und beim Land die Gesamtfinanzierung nachweisen müssen.

Damit konnten der Verkehrsbetrieb im Prinzip nirgendwo Fördermittel beantragen, erklärt Fröhlich auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN. Jetzt sieht er die Politik in der Verantwortung. Der Stadtrat mache sich zum "Gespött nicht nur in der Stadt, sondern auch im Land", wenn er "das jetzt nicht auf die Reihe kriegt". Die GVB müssen in diesem Jahr die Fördermittel beim Land abrufen, da diese sonst verfallen.