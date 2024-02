Der Geraer Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) will bei den Kommunalwahlen Ende Mai erneut für das Amt kandidieren. Dabei wird er von der neuen Liste "Bündnis Gera" unterstützt, wie Vonarb am Samstag in Gera mitteilte. Die Erfahrung der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass Sacharbeit oft nicht möglich sei, da Stadträte ihre Entscheidungen parteipolitisch fällen würden, sagte er MDR THÜRINGEN.