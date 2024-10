In der Orangerie in Gera öffnet am 3. Oktober die neue Dauerausstellung "Otto Dix – Trau Deinen Augen" für den großen Sohn der Stadt. Dix‘ Heimatstadt Gera ist durch die Wende keine prosperierende Bezirksstadt mehr, es fehlt Geld – auch für eine angemessene Dix-Würdigung. Fast schon seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Rückschläge. Da erscheint es Außenstehenden zunächst wie ein Wunder, dass Gera nun – per Einweihungsakt am "Tag der Deutschen Einheit" – gar eine Dauerschau zu Dix bekommt.