Die erfolgreiche Paralympic-Sportlerin Birgit Pohl aus Gera ist am Dienstag gestorben. Das teilte der DRK-Kreisverband Gera mit und berief sich dabei auf die Familie. Birgit Pohl war unter anderem im Wasserrettungsdienst des DRK engagiert.

Die Leichtathletin, die eine schlaffe Lähmung beider Beine hatte, gewann bei drei Paralympics Medaillen und war bei deutschen und internationalen Sportwettkämpfen erfolgreich. Bei den Europameisterschaften der Behindertensportler 1999 brach sie die Weltrekorde in den Disziplinen Kugelstoßen, Diskuswerfen und Speerwerfen.



Bereits bei den 10. Paralympics 1996 in Atlanta gewann Birgit Pohl mit der Weltrekordweite von 8,36 Metern die Goldmedaille im Kugelstoßen. Auch 1997 holte die Geraerin bei den Weltmeisterschaften im Behindertensport in Nottingham in der Disziplin Diskuswerfen die dritte Goldmedaille für Thüringen und errang dabei sowie im Kugelstoßen den Weltmeistertitel mit Weltrekord.