Das Stadtplanungsamt Gera wird unter anderem wegen Personalmangels umstrukturiert. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, übernimmt Baudezernent Michael Sonntag ab Juli vorübergehend die Leitung. Der bisherige Chef, Thomas Prill, wechsele auf eigenen Wunsch ins Tiefbau- und Verkehrsamt. Die Anforderungen an die Mitarbeiter im Stadtplanungsamt seien seit 2021 deutlich gestiegen, hieß es. Damals sei eine Vielzahl an Themen und Projekten neu in der Abteilung verortet worden. Unter der derzeitigen Personalsituation litten Qualität und Geschwindigkeit.