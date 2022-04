Im Prozess um den Tod eines Säuglings hat das Landgericht Gera die Pflegemutter des Kindes zu drei Jahren Haft verurteilt. Wie die Ostthüringer Zeitung schreibt, sah es die Kammer als erwiesen an, dass die 46-jährige Angeklagte das Pflegekind im Januar 2018 derart geschüttelt hatte, dass es später im Krankenhaus an seinen Verletzungen starb. Aufgrund der unbekannten Tatumstände sei kein minderschwerer Fall in Betracht gekommen, begründete der Vorsitzende Richter das Urteil.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten Freispruch gefordert. Sie hatten starke Zweifel an der Täterschaft der Angeklagten aufgezeigt. So habe das elf Monate alte Mädchen bereits mehrere Tage vor der Übernahme durch die Pflegemutter eine deutlich sichtbare Beule an der Stirn gehabt. Zu dem Zeitpunkt lag das Kind in einer Klinik. Auch habe bei dem Kind eine Vorschädigung des Hirns vorgelegen. Es sei von Geburt an gesundheitlich beeinträchtig gewesen und habe künstlich ernährt werden müssen.