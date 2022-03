Im Prozess um den Tod eines Säuglings am Landgericht Gera gibt es Zweifel an der Täterschaft der Angeklagten. Möglicherweise ist die 46-jährige Pflegemutter nicht für die tödlichen Verletzungen des ihr anvertrauten Babys verantwortlich.

Laut Anklage soll die Frau ihr Pflegekind im Januar 2018 so stark geschüttelt haben, dass es starb. Die Staatsanwaltschaft erklärte zum Prozessauftakt am Montag zudem, dass das elf Monate alte Mädchen von Geburt an gesundheitlich beeinträchtig gewesen sei. Es habe künstlich ernährt werden müssen.