Ein großer Schlag gegen sogenannte Buch-Betrüger ist der Kriminalpolizei in Gera ist gelungen - nach monatelangen Ermittlungen. Dabei handelt es sich der Polizei zufolge um gut vernetzte Kriminelle, die ihre Opfer am Telefon überreden, in überteuerte Bücher als Wertanlage zu investieren.