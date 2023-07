Rechtsradikalismus Nazi-Parolen und Hitlergruß: Polizei ermittelt gegen Jugendliche in Gera

In Gera-Lusan haben Jugendliche in der Nähe eines Jugendclubs mehrfach den Hitlergruß gezeigt und "Sieg Heil!" skandiert. Die Polizei ermittelt. Ein Video des Vorfalls kursierte in sozialen Netzwerken.