Nach einem Angriff auf Gäste einer Bar in Gera Anfang Januar hat die Polizei am Dienstag 14 Gebäude und Wohnungen durchsucht. Wie die Geraer Kripo mitteilte, werden die Immobilien acht Männern im Alter zwischen 27 und 44 Jahren zugeordnet. Sie würden der Rockerszene zugeordnet.

Im Vorzelt der Sportsbar in der Geraer Innenstadt waren nach damaligen Polizeiangaben in der Nacht auf den 5. Januar mindestens drei Gäste mit Schlagstöcken und Eisenstäben angegriffen worden. Die Opfer seien leicht verletzt worden. Zwei der Angreifer hätten ermittelt werden können, heißt es in der Polizeimeldung vom 5. Januar.