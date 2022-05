In Ostthüringen sind am Dienstagnachmittag insgesamt fünf Kinder bei Unfällen verletzt worden.

Nach Polizeiangaben wurden in Gera zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren an einer Kreuzung von einem Auto erfasst. Beide wurden schwer verletzt, sind aber nicht in Lebensgefahr. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die 43-jährige Fahrerin des Autos blieb unverletzt.