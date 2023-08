Nachdem ein Polizist in Gera eine Demonstrationsteilnehmerin umarmt hat, sind gegen den Beamten disziplinarische Ermittlungen eingeleitet worden. Das teilte die Landespolizeidirektion Erfurt auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN mit. Bei allen politisch geprägten Veranstaltungen müssten sich die eingesetzten Beamten ihrer Pflicht zur Unparteilichkeit und Neutralität bewusst sein, heißt es dazu.

In den sozialen Medien waren Fotos und Videos aufgetaucht, auf dem ein Polizist bei dem wöchentlichen "Montagsspaziergang" in Gera eine Teilnehmerin umarmte. An der Demo nehmen regelmäßig Rechtsextremisten teil. Darunter auch Anhänger der Gruppierung "Freie Thüringer", die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.