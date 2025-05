Die Gründe der Paare seien vielfältig. "Sie sind dankbar, dass sie jetzt diese Möglichkeit bei der Kirche bekommen. In der Vergangenheit hätten sie Kirche als eine Institution erlebt, die sehr voraussetzungsreich ist", sagt Körner.

Viele wollen nicht standesamtlich oder kirchlich heiraten, aber trotzdem Verbindlichkeit zeigen. Besonders zu denken gegeben hat Körner eine kürzliche Begegnung: Ein älteres Paar sagte: "Wie gut, dass es das jetzt gibt. Vorher hätten wir uns nicht getraut, bei der Kirche anzufragen."

Bildrechte: Stefan Körner

Dass das Projekt realisiert werden konnte, ist vor allem einem engagierten ehrenamtlichen Team zu verdanken. Neben Pfarrer Stefan Körner und Anna Hentschel engagieren sich auch Julia Zienau und Mia Schüller.

Zienau leitet hauptberuflich eine evangelische Kita. Schüller ist Schülerin und träumt davon, später als Hochzeitsplanerin zu arbeiten. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche weitere Ehrenamtliche das Projekt - vom Aufbauteam bis zu Musikern und Fotografen.

Doch nicht alle sehen diese Öffnung der Kirche positiv. Es gebe konservative Stimmen, die fragen, "ob wir mit dem Format die Ehe nicht ihres Ernstes und ihrer Würde berauben", sagt Körner. Besonders die Segnung queerer oder unverheirateter Paare stoße mancherorts auf Unverständnis.

"Diese Stimmen gibt es. Und sie sind nicht nur in der Kirche vorhanden, sondern werden mit der immer größeren Zustimmung zu rechtsextremen Positionen in breiten Teilen der Bevölkerung nicht weniger." Für Körner ist die Haltung klar: "Faith spaces are safe spaces - Glaubensräume sind Schutzräume. Gottes Segen ist für alle da."

Bildrechte: Stefan Körner

Kirche im Wandel

Das Pop-Up-Format versteht sich als Experiment - auch, um die neue Offenheit der Kirchen zu zeigen. Ähnliche Projekte in anderen Städten zeigen, wie gut solche Angebote angenommen werden. "Die Kirchenmauern werden so durchlässiger. Der Segen ist nicht unser kirchlicher Besitz, der nur Eingeweihten oder Mitgliedern zusteht", so Körner.

Am 17. Mai ist in Gera noch Platz für Hochzeiten. Wer spontan kommen möchte, ist eingeladen, sich anzumelden. Der Segen ist nicht an Bedingungen geknüpft - er ist ein Angebot. "Ich bin sehr aufgeregt, wie es konkret wird", sagt Körner.