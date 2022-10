In Gera hat ein unbekannter Täter einen Posttransporter umgeparkt. Ein 55-jähriger Postzusteller habe seinen Transporter am Mittwoch nach einer Zustellung nicht mehr wiederfinden können, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Posttransporter wurde während einer Zustellung umgeparkt. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO/Michael Gstettenbauer