So sollen sie den Opfern angeboten haben, deren "Bertesmann Lexikothek", die im Wikipedia-Zeitalter an Wert verloren hatte, zu verkaufen. Weil dafür aber jeweils ein besonderes Buch in der Bücher-Sammlung gefehlt habe, sollten die Betrugsopfer dieses vorher hinzukaufen - zu einem extrem hohen Preis. Bei den zusätzlichen Büchern soll es sich um billig hergestellte Fakisimiles von mittelalterlichen Handschriften gehandelt haben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, nahmen einige der Geschädigten dafür sogar Darlehen auf. Ihre Lexikothek wurden die Opfer trotzdem nicht los. Insgesamt sollen die mutmaßlichen Betrüger auf diese Weise rund 450.000 Euro eingenommen haben.