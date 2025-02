Vor dem Landgericht Gera haben am Montag die beiden angeklagten mutmaßlichen Betrüger geschwiegen. Ihnen wird vorgeworfen, sich als Verlagsmitarbeiter ausgegeben und vor allem ältere Menschen mit Buch-Replikaten um ihr Geld gebracht haben.

So sollen sie den Opfern angeboten haben, deren "Bertelsmann Lexikothek", die im Wikipedia-Zeitalter an Wert verloren hatte, zu verkaufen. Weil dafür aber jeweils ein besonderes Buch in der Bücher-Sammlung gefehlt habe, sollten die Betrugsopfer dieses vorher hinzukaufen - zu einem extrem hohen Preis.