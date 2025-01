Wenn die Justiz so versagt, ist es nicht fair, die Angeklagten ins Gefängnis zu schicken. Nur einer von vielen bemerkenswerten Sätzen aus der Urteilsbegründung der 1. Strafkammer des Geraer Landgerichts in einem Verfahren, das der Vorsitzende Richter Uwe Tonndorf komplex nannte. Die Atmosphäre sei von großer Sachlichkeit geprägt gewesen, und dennoch habe das Verfahren alle geschlaucht. Man sei auf verstörende Vorgänge in der Thüringer Justiz gestoßen.