Wegen Vergehen an Schutzbefohlenen und Anfertigen kinderpornografischer Fotos muss ein 60-Jähriger für zwei Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Gera hat den ehemaligen Geschäftsführer einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) am Mittwoch verurteilt.