Am Landgericht Gera wird seit Mittwochmorgen gegen einen 51-Jährigen wegen versuchter schwerer Körperverletzung verhandelt. Er soll unter anderem im Juli 2018 versucht haben, eine Frau im Leipziger Hauptbahnhof vor einen einfahrenden Zug zu stoßen. Außerdem soll er in Altenburg und in Leipzig Menschen beschimpft, mit Kaffee begossen und eine Parkbank beschädigt haben.

Im Leipziger Hauptbahnhofes soll sich einer der Angriffe des Angeklagten zugetragen haben. (Archivfoto) Bildrechte: dpa