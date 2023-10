Bereits vor dem Winteranfang sind jetzt schon wieder daumendicke Risse im Beton. Jeder, der schon einmal mit dem Fahrrad in Straßenbahnschienen geraten ist, weiß, wie das enden kann: mit einem schmerzhaften Sturz. Und dabei sind wohl die wenigsten Radfahrer in der Stadt mit 60 oder gar 85 Kilometern pro Stunde unterwegs.

So erlaubt der Radsport-Weltverband gerade einmal fünf Millimeter Höhenunterschied auf zwei Metern Länge oder Breite bei einer Rennbahn. Als Magiera in die Hocke geht und auf die verschobenen Bodenplatten zeigt, gehen seine Finger deutlich weiter auseinander: "Wir haben hier bis zu sieben Zentimeter Höhenunterschied." Zwar werde der Unterschied jedes Frühjahr ausgeglichen - aber irgendwann könnten die Betonplatten nicht mehr geschliffen werden, weil sie zu dünn würden, so Magiera.

Während es im Innenraum überhaupt gar keine Bande zur Absicherung bei Stürzen gibt - laut Magiera ist das so gar nicht UCI-konform - wartet das nächste Ärgernis am oberen Ende des Ovals. Ein fingerlanger Holzsplitter hebt sich ab. Viele Holzlatten der Bande wurden im Frühsommer bereits erneuert, nachdem die Bahn wegen der morschen Bretter sogar zeitweise für Massenstarts gesperrt wurde.

Christian Magiera ist für den Weltradsportverband UCI weltweit im Einsatz. Er sagt: Die Lücke zwischen dem Zustand der Bahn und den Leistungen der Sportler ist nirgendwo so groß wie beim SSV Gera. Mehr als zehn nationale und internationale Medaillen haben die Sportler in diesem Jahr trotz der schwierigen Bedingungen gesammelt, Stella Müller wurde im vergangen Jahr gar Juniorenweltmeisterin.

Die Nordkurve ist an vielen Stellen geflickt. Die Wintersonne taut dort besonders oft Schnee und Eis an, sodass es zu Rissen durch Frostschäden kommt. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Als haushaltssichernde Kommune brauche es Fördermittel vom Land, erklärt Sonntag. Nötig seien auch Abstimmungen mit dem Verein, um zu klären, was notwendig sei: "Wir brauchen erstmal ein ordentliches Projekt, was wir auch einreichen wollen. Dazu braucht man verlässliche Kosten. Und wir müssen auch nachweisen, dass wir die Eigenmittel im Haushalt stehen haben. Und das ist natürlich auch Aufgabe des Stadtrates, da Prioritäten zu setzen."

An der Prioritätensetzung liegt es laut Raatz nicht. Die Radrennbahn steht laut Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2021 an erster Stelle bei den nichtschulischen Sportstätten. Immer wieder fordert der Sportausschuss einen Zeitplan für die Sanierung.

Auch im Verein kann man das zögernde Handeln der Stadtverwaltung nicht nachvollziehen. Geschäftsführer Schulze und Technikexperte Magiera erinnern sich: Mitte der 2000er-Jahre gab es schon mal ein Gutachten, Bohrlöcher in der Bahn zeugen davon. Was damals rauskam, weiß niemand.

Vertreter der Stadt hatten sich zuletzt eine Bahn in Forst in Brandenburg angeschaut, die aktuell mit Beton überbaut wird. Im Gespräch mit Sonntag klingt durch, dass diese Bahn nun das Vorbild für die Sanierung in Gera zu sein scheint - auch wenn Betonbahnen nicht mehr unbedingt den Anforderungen an eine moderne Radrennbahn entsprechen, heißt es vom Verein. Doch Hauptsache, es geht voran.