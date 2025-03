Bildrechte: Björn Walther/bw.pictures

Kriminalität Dritter Raubüberfall in Gera innerhalb einer Woche – Polizei sucht Täter

01. März 2025, 10:15 Uhr

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend in Gera eine Tankstelle überfallen. Es ist bereits der dritte Raubüberfall innerhalb weniger Tage in der Stadt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist bisher unklar.