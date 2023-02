Zum Beispiel kann man Kinder in bestehende Klassen integrieren, wohnortnah möglichst. Deshalb waren die zuständigen Behörden in den vergangenen Wochen mit dem Zollstock unterwegs, um herauszufinden, wie viele zusätzliche Kinder noch in die Klassenräume gesetzt werden könnten und sie kamen laut Amtsleiter Berthold Rader zu dem Schluss: Einer geht noch! Gemeinsam mit dem Schulträger, also der Stadt Gera, habe man die Kapazität der Klassen von 25 auf 26 Kinder erhöht und ist in weiterführenden Gesprächen.

Wir haben die Kapazität in den Klassen von 25 auf 26 Schüler erhöht. Berthold Rader, Amtsleiter Schulamt Ostthüringen

Zum Beispiel spricht man darüber, wie man es organisiert bekommt, dass eine relativ kleine Klasse vielleicht in einen kleineren Raum umzieht, damit die größer werdende Klasse noch ein paar Kinder mehr aufnehmen kann. Leider werden aktuell aber viele Klassen größer. Im Gegensatz dazu sind aus pädagogischer Sicht eigentlich geringere Klassenstärken erstrebenswert und die Begeisterung der betroffenen Eltern dürfte deshalb Grenzen haben. Schließlich geht es nicht um Stauraum, wo man Gegenstände abstellt, stattdessen sollen Kinder ausgebildet werden, die eine Zukunft haben wollen. Nun geht es oft um die gleichen Klassenräume, die in der DDR schon Klassenstärken von 30 und mehr Kinder gesehen haben. Und aus denen ist auch etwas geworden. Ist nicht also doch jetzt der richtige Zeitpunkt für eine pragmatische Lösung?

35 Kinder pro Klasse, warum geht das nicht mehr?

Die Rechnung, zwei Bänke und vier Stühle und schon haben vier Kinder einen Schulplatz, die geht nicht so einfach auf, erklärt Staatssekretär Winfried Speitkamp. Er hat Verständnis für die Schulleiter, die sagen: Wir können die Räume nicht bis auf den letzten Zentimeter bestücken. Wir müssen die heutigen Sicherheits- und Brandschutzregeln beachten. Wenn etwas passiert, sind wir dran. Da sind wir wieder bei Verantwortlichkeiten und es wird sich in der Kette der Entscheidungsträger niemand finden, der unterschreibt: Ich halte meinen Kopf hin, wenn tatsächlich einmal etwas passiert. Und die Sicherheitskonzepte und Vorschriften basieren ja auf Erkenntnissen und Erfahrungen, die man vielleicht mal für kurzzeitige Not-Situationen außer Kraft setzen kann. Wenn draußen ein Wintersturm oder ein Gewitter tobt, wird niemand sagen, bleibt mal draußen, wir haben nur Platz für 26 Leute. Aber von Amts wegen kann man nicht dauerhaft mit Stehplätzen planen.

Wie sieht die Lösung aus für Gera?

Die 26 Kinder pro Klasse statt 25 ist nur ein Teil der Lösung. Es entstehen schließlich auch unterschiedliche Förderbedarfe, wenn zum Beispiel Kinder zu uns kommen, die anfangs nur eingeschränkt Deutsch sprechen. Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb setzt darauf, dass das Ministerium nebst nachgelagertem Schulamt Ostthüringen kurzfristig Lehrerkapazitäten organisieren. Und langfristig auch. Eine Variante wäre es, dass einige Kinder im Umland von Gera in die Schule gehen, wobei "gehen" der falsche Begriff ist, denn sie müssten dann fahren. Mit dem Bus. Offenbar sieht das Schulamt da noch Kapazitäten, die aber kurzfristig nicht genutzt werden können. Denn auch ein zusätzlicher Schülerverkehr muss organisiert und letztlich auch bezahlt werden. Und langfristig steht auch einiges an. Das nächste Schuljahr nämlich.

Die Kinder, die im Sommer eingeschult werden, kennt die Stadt Gera eigentlich schon. Bildrechte: IMAGO/Kirchner-Media

Aber die Kinder, die bis zum Stichtag sechs Jahre alt werden, die sind schon in der Stadt, die kennt man sogar schon und man muss demzufolge nicht warten, bis deren Eltern unsere deutsche Bürokratie ausreichend begriffen und ihre Kinder ordnungsgemäß angemeldet haben. Diesen Vorlauf - das konnte man zwischen den Zeilen heraushören - den muss man jetzt unbedingt besser nutzen. Geras Oberbürgermeister sieht da durchaus Fortschritte im Schulamt und auch im Bildungsministerium: Dass man zum Beispiel künftig frühzeitiger Lehrer einstellt und zwar mehrjährig und dass man mit seinen Angeboten auch nicht als letztes Bundesland um die Ecke kommt.

Es wurden schon erste Schritte getan, die haben nur noch nicht zum Erfolg geführt. Julian Vonarb, Oberbürgermeister Gera