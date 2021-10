Der Verein "Rekordteam Gera" hat am Samstagabend erneut einen Weltrekord aufgestellt. Das Team ließ auf dem Flugplatz Gera-Leumnitz 14.901 Fackeln gleichzeitig erstrahlen - als "größtes Fackelbild der Welt". Der Rekord war verbunden mit einer Spendenaktion. So konnte ein Auto für eine Familie umgebaut werden, deren Kind an einer unheilbaren Krankheit leidet. Das Auto wurde der Familie vor dem Rekordversuch übergeben.