Nach Ausscheiden aus dem Bundestag Ex-Bundestagsabgeordneter Robby Schlund verlässt AfD

Er wolle daher auch als Parteiloser Mitglied der AfD-Fraktion im Greizer Kreistag bleiben. In rund einem halben Jahr wolle er zudem wieder als Orthopäde und Sportmediziner arbeiten.

Schlund saß seit 2017 im Bundestag und hatte bei der diesjährigen Bundestagswahl nicht in einem Wahlkreis kandidiert. Sein Listenplatz 6 reichte nicht für einen Wiedereinzug in den Bundestag. Nach einem Bericht der Leipziger Volkszeitung hat sich Schlund mit seinen Parteifreunden in der AfD überworfen.